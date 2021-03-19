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Son dakika Ankara'da PKK operasyonu: 12 gözaltı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK silahlı terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, konuyla ilgili açıklama yaptı.

12 şüpheli için gözaltı kararı
Açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Türkiye’deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde 'Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası' (KCK/TM) sosyal alan yapılanması içerisinde faaliyet göstererek, terör örgütü güdümünde yayın yapan haber sitelerinden yapılan çağrılar ve talimatlar doğrultusunda Ankara’da eylem ve etkinlik düzenleme çabası içerisinde oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği ifade edildi.

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