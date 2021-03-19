Maltepe'de çıkan yangında 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti

MALTEPE'de bir perdeci dükkanının sahibi olan ve dükkanda yaşayan 57 yaşındaki engelli adam, dükkan içerisinde banyo yaptığı sırada elektrik tesisatında yangın çıktı. Dükkan içerisinde kalan kişi dükkanı saran yoğun dumandan dolayı zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Olay, Maltepe Küçükyalı Mahallesi Atatürk Caddesinde bulunan bir perdeci dükkanında saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre perdeci dükkanının iki ortağından biri olan, eşinden boşanmasının ardından dükkan içerisinde yaşamaya başlayan ve ayaklarından engelli olan 57 yaşındaki Vedat Alaybaşı, dükkan içerisinde banyo yapıyordu.

O esnada dükkanın aşağı katında bulunan elektrik tesisatında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dükkanı yoğun duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kendilerine çalışma alanı oluşturmak adına dükkanın dışındaki cam kapıyı kırdı.

Bir itfaiye eri de kaldırıma düşen cam kapının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yangını söndüren itfaiye ekipleri dükkana dolan yoğun dumanı da tahliye etti. Olay yerinde çalışma yapan itfaiye ekipleri dükkan içerisinde Vedat Alaybaşı'nın cansız bedenine ulaştı.

Haberi alarak olay yerine gelen Alaybaşı'nın yakını gözyaşı dökerek fenalık geçirdi. Olaya tanık olan Ercan Acar, "İlk ben gördüm duman çıkıyordu. İtfaiyeyi aradık. İçeride insan var sakat dediler. Burası perdeci. Kayınvalidem gördü Ercan burası yanıyor dedi. İnşallah içeride birisi yoktur" dedi.

Alaybaşı'nın cenazesi sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ambulansa alınarak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.