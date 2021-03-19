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'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut Balıkesir'de evinde ölü bulundu

BALIKESİR’de, 1996 yılında meydana gelen ‘Susurluk kazası’ndaki kamyonun şoförü Hasan Gökçe’nin bir dönem avukatlığını yapan İsmail Kavşut (62), evinde ölü bulundu. Kavşut’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

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Balıkesir Barosu’na kayıtlı olan avukat İsmail Kavşut’un Susurluk’taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kavşut’un öldüğü belirlendi.

Belediye tabibince yapılan ilk değerlendirmede Kavşut’un kalp krizine bağlı olarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruldu. Kavşut’un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Abdullah Çatlı'nın öldüğü kazada şoförü savunmuştu
Avukat İsmail Kavşut’un, 3 Kasım 1996’da Susurluk’ta meydana gelen ve Abdullah Çatlı’nın ölümüyle sonuçlanan kazadaki kamyon şoförü Hasan Gökçe’nin avukatlığını yaptığı öğrenildi.

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