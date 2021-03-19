İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki: Sesi kulakları tırmalayan hadsiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında haddini aşan ifadeler kullanan CHP'li Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve sayın Devlet Bahçeli’ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır." dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkındaki sözlerine sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"Sesi kulakları tırmalayan hadsiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Devlet Bahçeli'ye ahlaksız bir şekilde hakaret ederek yine milletimize olan kinini kusmuş. Nasipsizler sürüsünün çobanı bu zavallı hak ettiği cevabı hem hukuk önünde hem de sandıkta alacaktır."

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Aynaya bak diktatörü de bozuntusunu da görürsün

Akbaşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Erdoğan bir faşist diktatörün, Franco'nun, 'beşinci kol' ifadesini kullanarak bir diktatör bozuntusu olduğunu itiraf etmişti. Aynı ifadeleri bugün tekrarlayan Bahçeli de diktatör bozuntusunun küçük ortağıdır, bir diktatörün koltuk değneğidir." sözlerine yanıt verdi.

Akbaşoğlu, "Diktatörü ve bozuntusunu görmek isteyen, açık oy gizli sayımla işbaşında durup Hitler'e ve Franco'ya övgüler düzenlere ve kasetle iş başına getirilip her girdiği seçimi kaybettiği halde CHP'nin başında duran faşist bozuntusuna baksın. Aynaya bak diktatörü de bozuntusunu da görürsün." değerlendirmesini yaptı.

CHP yönetimine seslenen Akbaşoğlu, "İşiniz gücünüz hakikati çarpıtmak. Suçunuzu ne gizleyebilirsiniz ne de bastırabilirsiniz. Mehmet Akif'in dediği gibi, 'Şarka bakmaz, garbı bilmez, edepten yok payesi. Bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi." ifadesini kullandı.