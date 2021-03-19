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Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan taziye mesajı

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülen Mehmet Genç hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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Tarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç, hayatını kaybetti. Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından Mehmet Genç'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Kalın mesajında, "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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