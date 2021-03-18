Ersin Tatar'dan Rumlar'ı çıldırtan sözler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18 Mart Şehitler Gününde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, Türk askerinin bir daha adadan gitmeyeceğini söyledi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1878'de adadan ayrılan ve 82 yıl aradan sonra Kıbrıs'a gelen Türk askerinin bir daha gitmeyeceğini söyledi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta barışın teminatı olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 18 Mart Şehitler Gününde Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nı ziyaret etti. Anlamlı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan KKTC lideri Tatar, Çanakkale şehitlerini rahmetle anarken, vatanın bekası ve Türkiye'nin geleceği için şehitlerin genç yaşta hayata veda ettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin her aşamada verdiği büyük destekle Kıbrıs Türk halkının direnmeyi başardığını kaydeden Tatar, 1960 Anlaşmaları'nda kurucu ortak olan Kıbrıslı Türklerin 1878'de adadan ayrılan Türk askerinin tekrar adaya dönüşünü büyük bir mutlulukla karşıladıklarını söyledi.

"Türk askeri bir daha gitmeyecek"

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş'ın hatıralarına atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Denktaş'ın dedesi Şeherli Mehmet'in 1878'de ayrılan Türk askeri için 'Bir gün mutlaka geri gelecekler' dediğini de hatırlatarak, Türk askerinin 1960 anlaşmaları tahtında, 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs'a tekrar ayak basmasıyla Kıbrıs Türk halkı çok büyük bir mutluluk yaşamıştır. 82 yıllık bir aradan sonra Kıbrıs'a gelen Türk askeri bir kez daha gitmeyecektir" dedi.

"Kıbrıs'ta oldubittiye müsaade etmeyiz"

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk de Cumhurbaşkanı Tatarın ziyaretinden duyduğu onur ve mutluluğu ifade ettiği konuşmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs'ta barışın teminatı olduğunu kaydetti. "Kıbrıs'ta bir oldubittiye asla müsaade etmeyiz. Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Bunun için hazırız, muktediriz diye konuşan" Öztürk, adada iyi komşuluk ilişkilerinden yana olduklarını ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ile omuz omuza mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.