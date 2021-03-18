Esra Erol eşi Ali Özbir nereli babası Kürt İdris kimdir mafya babasıydı

Esra Erol'un eşi Ali Özbir aslen Karslı ve babası da bir dönemin ünlü mafya babasıydı. Ali Özbir'in annesi Yunan asıllı, 5 kardeşi daha var. Ali Özbir'in mafya olan babası Kürt İdris lakaplı İdris Özbir akciğer kanserinden ölmüştü.

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Esra Erol'un eşi Ali Özbir Kars doğumlu. Temmuz 1968 yılında dünyaya gelen Ali Özbir, bir dönemin bilindik mafya babalarından Kürt İdris'in oğlu. Ali Özbir babasının yolundan gitmeyerek turizm sektörüne girdi. Onu Türkiye çapında bilinir kılan ise eşi Esra Erol oldu. ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının yapımcılığını yapan Ali Özbir, kamera arkasında kalmayı tercih eden bir isim.

Ali Özbir'in babası Kürt İdris kimdir?

Kürt İdris lakaplı İdris Özbir, Kars'tan kalkıp İstanbul'a geldiğinde Aksaray'da lokantalarda komilik yapan biriydi. İlk cezaevine girişi de komilik yaptığı sırada arkadaşını bıçaklayıp öldürmesi yüzünden oldu. Bursa cezaevinde hapis yatarken bu kez iki çocuk istismarcısını öldürür. Adını mafya çeteleri arasında bu eylemleriyle duyurmaya başlayan İdris Özbir, 'Kürt İdris' namıyla bilindi. 1962 yılında cezaevinden çıkan İdris Özbir, İstanbul'da kumar sektöründe etkin olan bir isimdi.

Kürt İdris nasıl ve neden öldü?

Kumar alanında faaliyet gösteren mafya babası olan Nurettin Onay'ı öldüren İdris Özbir, arazi mafyalığı, çek senet tahsilatı gibi tüm yasal olmayan işleri yapar. İdris Özbir en son çek senet tahsilatından 8 ay hapis yatıp 10 Nisan 2001 yılında serbest kaldı. İdris Özbir, 19 Aralık 2002 yılında Sarıyer'deki evinde akciğer kanserinden öldü. 65 yaşında ölen Kürt İdris'in cenazesine çok sayıda ünlü ismin katılması dikkat çekmişti.

Ali Özbir'in annesi Marika ve kardeşleri

Kürt İdris'in eşi Marika Özbir Yunan asıllıydı. İdris Özbir ile Marika Özbir'in Esra Erol'un eşi Ali Özbir ile birlikte 4 erkek, 2 kızları oldu. Çocuklarının isimleri şöyle: Ali Özbir, Rüstem Özbir, Murat Özbir, Doğan Özbir, Kudret Özbir ve Şafak Özbir... Ali Özbir'in kız kardeşi Şafak Özbir de ünlü oyuncu Mesut Akusta ile evli.