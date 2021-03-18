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Kilis'e roket düştü! İşte ilk görüntüler

Kilis'e Suriye tarafından roket atıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken sağlık görevlileri sevk edildi. Düşen roketin patlamadığı belirlenirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kilis Albay İbrahim Karaoğlanoğlu mahallesi Klas Düğün Salonu yakınında bulunan bir eve Suriye ‘den atılan roket düştü.

Alınan bilgiye göre, Eski Beşevler Mahallesi'ndeki boş alan ve bir mermer atölyesine 2 roket düştü.

Mahallede duyulan sesin ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Roketler patlamazken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Roketlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye bomba imha ekipleri çağrıldı.

Bu arada, bölgeye gelen Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Garnizon Komutanı Albay Soner Oruçoğlu olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililer, roketlerin terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden atıldığının değerlendirildiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...

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