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İstanbul Ümraniye'de genç kadın beton mikserinin altında kaldı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Ümraniye'de seyir halinde olan bir beton mikseri, ara sokağa giriş yapacağı esnada, karşıdan karşıya geçmekte olan kadını fark etmeyerek altına aldı. Meydana gelen kazada; genç kadının bacakları beton mikseri lastiklerinin altında sıkıştı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İSTANBUL Ümraniye'de meydana gelen kazada; sokak içerisinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç kadın, o esnada sokağa giriş yapmaya çalışan ve kendisini fark etmeyen beton mikserinin altında kaldı. Yaşanan kazada; genç kadının bacakları beton mikserinin lastikleri altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar, yardıma koşarak kadını aracın altından çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken; sağlık ekipleri ise kaza sonrası bilinci kapanan yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kadının bacağı tekerin altında kalmıştı"

Meydana gelen kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafı, "Biz, olayı çığlık sesleri kopunca fark ettik. Gördüğüm kadarıyla kadın, kaza sonrası şuurunu kaybetti. Beton mikserinin ikinci tekeri kadının bacağını altına almıştı. Şoföre talimatlar vererek kadını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştık. Sonrasında ambulans geldi ve kadını hastaneye kaldırdı" diye konuştu.

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