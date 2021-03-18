Sunucu Leyla Ataman Soyal dayısı Aydın Doğan'a isyan etti: Allah'a nasıl hesap vereceksin

Aydın Doğan’ın yeğeni, ünlü sağlık programı sunucusu Leyla Ataman Soyal, sosyal medya hesabından sitem dolu ifadeler kullandı. Bir zamanların en büyük medya patronu olan dayısı Aydın Doğan'ı çocuklarına burs vermediği için sitem eden Soyal, "Bunca haramla nasıl Allah'a hesap vereceksin" dedi.

Abone ol

Medyaradar'ın haberine göre; katıldığı bir televizyon prohramında konuşan Leyla Ataman Soyal, ‘Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması’ üzerinden öz dayısı olan Aydın Doğan’ı eleştirdi. Soyal, ‘Hayır sever iş adamı’ diye bahsettiği Doğan’dan kendi ikiz oğulları için burs istediğini bu isteğini geri çevirip vermediğini ancak hanımının akrabalarına burs ve yardımlar yaptığını söyledi.

Ünlü ekran yüzü paylaşımında, “Galiba kadersizim, caminin içi dururken dışı haramdır, ama inanana... İnanmayana bir şey yok... Bu zenginler niye hiç ahiretlerine bakmıyor, hep bu dünyaya kazık mı çaktılar? Ne götürecekler yanlarında? Bunların gözüne perde inmiş, aman kalsın Aydın Doğan, bunca haramla nasıl Allah'a hesap vereceksin? Bunların ahireti bitik” ifadeleriyle veryansın etti.

İşte Aydın Doğan’ın yeğeni Leyla Ataman Soyal’ın sitem dolu paylaşımının tamamı:

"Aydın Doğan Genç iletişimcilere dün törenle Ödül vermiş.

31. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması Ödül Töreni, 16 Mart 2021'de saat 20.00’de internetten de canlı yayınlandı. İzledim, hayırsever iş adamı Aydın Doğan yüzlerce üniversite öğrencisine burs dağıtıyor. Aman ne güzel, ben öz be öz, rahmetli ablasının kızıyım, kendisinden ikiz oğullarıma burs istedim, bizzat kendisine söyledim, geri çevirdi, vermedi, bu ne medya aşkıymış, üstelik hanımının akrabalarına çok güzel burslar yardımlar yapıyor, galiba kadersizim.

'Bunca haramla nasıl Allah 'a hesap vereceksin?'