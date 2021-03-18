BIST 1.564
DOLAR 7,52
EURO 9,00
ALTIN 421,05
HABER /  YEREL

Manisa'da fidan dikmek istedi toprağı kazınca şok oldu! Gören telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da fidan dikmek için toprağı kazan çiftçi patlamamış el bombası buldu. Bomba, uzman ekiplerce kontrollü olarak imha edildi.

Abone ol

Alaşehir’e bağlı Kurtuluş Mahallesi Büyükselçuklu Caddesi üzerinde fidancılık yapan Habit Topçu, fidan dikmek için bahçesinde toprak kazmaya başladı. Topçu, kazı yaptığı sırada toprağın yaklaşık 25 santimetre altında bir cisim olduğunu fark etti. İlk bakışta cismin ne olduğunu anlamayan Topçu, bulduğu cismi fidanlığın yanında bulunan kulübeye getirdi. Bu sırada kulübede bulunan kızı Server Topçu, babasının getirdiği cismin el bombası olduğunu fark ederek durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları ilk incelemenin ardından patlamamış el bombası için Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden bomba uzmanı ekibi istedi. Fidanlığa gelen bomba imha ekipleri, el bombasını kulübenin yanındaki boş arazide fünye ile patlatarak imha etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


"25-30 santimetre toprağın altındaydı"
Bombayı bulan Habit Topçu, “Fidan dikmek için toprak alıyordum. Toprağın altında bomba çıktı. Elime alıp gittim. Bomba olduğunu dahi bilmiyordum. Kızım söyledi bomba olduğunu. 25-30 santimetre toprağın altındaydı” dedi.
Babasının getirdiği cismin bomba olduğunu fark eden Server Topçu ise, “Babam toprak alabilmek için ağacın altını kazmış. Bomba lduğunu fark etmemiş fidanlığa kadar getirmiş. Ben fark ettim. Fünyesinin de patlamadığını görünce hemen polise bildirdim. Onlar da hemen geldiler, bombayla ilgilendiler” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ankara'da 279 kiloydu nefes alamıyordu! Son halini gören inanamadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de 8 kişinin öldüğü saldırının nedeni: Irksal değil cinsel tutkular
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı bugün! Faiz artışı bekleniyor
Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo
13 yaşında büyük yetenek! Kemancı Rüya 3 ülkede katıldığı yarışmalarda başarı elde etti
İşte Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar
Almanya Hükümet Sözcüsü Demmer: Türkiye güvenirliğini ispatladı
Zonguldak'ta 17 saattir kayıptı! Yürek yakan haber geldi
Karabükte alkollü sürücü önce kaçtı, yakalanınca polisten helallik istedi
'Derin pandemi'ye dikkat! Osman Müftüoğlu 5 madde sıradı
Boynundan vurulup hastane bahçesine bırakıldı! Soruşturma sürüyor
Yorumlar