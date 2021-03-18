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Bakan Soylu açıklamıştı ayrıntılar ortaya çıktı! Bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Hatay'da yakalandı

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 zanlı, emniyetin operasyonuyla Hatay'da gözaltına alındı.

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 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik." şeklindeki açıklamasının ayrıntıları belli oldu.

Çiftlik evinde yakalandılar

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.

Çatışma çıktı

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada Suriye uyruklu E.K. yaralı, M.K. ise sağ yakalandı. 

Şüphelilerin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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