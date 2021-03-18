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Meral Akşener genç çiftin nişan yüzüklerini taktı "Ben çok mutlu evliliği olan bir kadınım"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Rasim Acar'ın oğlu Halil İbrahim Acar ile Muazzez Sevim'in nişan yüzüklerini taktı. Akşener "Allah nikahınızda da şahit olmayı bana nasip etsin." dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale’ye geldi. Esnaf ziyareti yapan Akşener’e İYİ Parti ve CHP milletvekilleri eşlik etti. 

Akşener, ziyaret sırasında İYİ Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Rasim Acar'ın oğlu Halil İbrahim Acar ile Muazzez Sevim'in nişan yüzüklerini takıp, kurdelesini kesti. Nişanlanan çift ve aileleri, Akşener ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kendi evliliğinde mutlu olduğunu söyleyen Akşener, “Bana bu görevi layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Allah nikahınızda da şahit olmayı bana nasip etsin. Allah sizi mutlu mesut etsin. Ben çok mutlu evliliği olan bir kadınım. Eminim sen de çok mutlu olacaksın” dedi.

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