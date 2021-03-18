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Kütahya'da binanın çatı katında saklanan FETÖ şüphelisi yakalandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı apartmanın çatı katında yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, örgüte ait kapatılan yurtlarda yöneticilik yaptığı belirtilen Sinan E'nin (41), Durak Mahallesi'ndeki apartmanın çatı katında saklandığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, zanlıyı söz konusu adreste yakaladı.

Evdeki aramada ele geçirildi

Evde yapılan aramalarda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelinin anne ve babasının da aynı apartmandaki dairede ikamet ettiği, çatı katının yaşanılabilir hale getirildiği belirlendi.

Gözaltına alınan Sinan E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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