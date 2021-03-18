Tokat'ta asker kıyafetli 15 yaşındaki çocuklar, halka üzüm hoşafı dağıttı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle dönemin askeri kıyafetlerini giyen 15 yaşındaki çocuklar, vatandaşlara cephede askerin bir öğününü oluşturan hoşaf ve ekmek ikramı yaptı.

Abone ol

Turhal Belediyesi tarafından ilçe merkezinde Çanakkale Savaşı sırasında asker menüsünde yer alan üzüm hoşafı ve ekmek dağıtıldı. Belediye önünde kurulan stantta dönemin askeri kıyafetlerini giyen 15 yaşındaki çocuklar vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram etti.

Çanakkale SAvaşı'na giden gençleri anlatan 'Hey onbeşli onbeşli, Tokat yolları taşlı, onbeşliler gidiyor, kızların gözü yaşlı' dizeleri ile başlayan ağıdı dinleyen herkesin yüreğinin sızladığını dile getiren Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Bu gururun yanında içimizde de bir sızı var. Bunun sebebi de gönül coğrafyamız olarak bildiğimiz tüm İslam coğrafyasından, Anadolu’dan, Trakya’dan, Balkanlardan Çanakkale’de birçok şehit verdiğimiz gerçeği. Tokat’ta asker sevkiyatında çok önemli bir il. Öyle ki gönüllü askerlerden oluşan 15 yaşlarındaki Mehmetçiklerimiz de cepheye gitmiş. Onları onbeşliler olarak anıyor ve arkalarından yakılan ağıdı aynı acıyla diri tutuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Biz de böyle bir etkinlikle hem onbeşlilerimizi yad edelim, hem de cephede askerlerimizin hangi şartlarda düşmanla çarpıştığını, yedikleri cephe menüsüyle gösterelim istedik" diye konuştu.