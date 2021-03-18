Cezayir'de 5.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntının merkez bölgesi Becaye

CEZAYİR, merkez bölgesi Becaye kenti olan 5,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Henüz can kaybına dair bilgi geçilmezken yaralıların olduğu aktarıldı.

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Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırmaları Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 02.00 sularında kaydedilen 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Becaye kentine 28 kilometre uzaklıkta Akdeniz açıkları olduğu belirtildi. Sarsıntının ülkenin 12 vilayetinde hissedildiği kaydedildi.

Henüz can kaybı yok 6 yaralı var

Sivil Savunma Müdürlüğü de depremde henüz tespit edilen bir can kaybının olmadığını, 6 kişinin ise hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Yıkılan binalar oldu

Yapılan ilk hasar tespit çalışmalarına göre, eski ve atıl halde bulunan 3 binanın yıkıldığı, kentteki bazı binalarda ise ufak çaplı hasarlar oluştuğu aktarıldı.

2003'te bilanço ağır olmuştu

Ülkede dün de merkez üssü Becaye kenti yakınları olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Cezayir'de Mayıs 2003'te meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.