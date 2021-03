Mustafa Sarıgül'den HDP'nin kapatılmasına ilişkin yorum

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, HDP'nin kapatılması istemli davaya ilişkin, "İnanıyorum ki mahkeme en doğru, en adil kararı verecektir. Yüce Mahkememiz, bu evrensel hukuk dengesini bularak, en doğru kararı verecektir." dedi.

Mustafa Sarıgül, partisinin haftalık MKYK toplantısı öncesi Genel Merkez'de yaptığı basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne ilişkin konuşan Sarıgül, büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önünde minnetle ve saygıyla eğildiklerini söyledi. Sarıgül, "253 bin şehit olmasa idi, bugün ne devletimiz kalırdı ne cumhuriyetimiz. Onlara çok şey borçluyuz. Minnet ve şükranlarımızı, hudut ve bayrak birliğimizi ölümüne koruyarak göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Parti olarak, Atatürk milliyetçiliğini savunduklarını ve bunu ön planda tuttuklarını vurgulayan Sarıgül, "Atatürk'ün askeri olmaktan da bir kez daha gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Keşke partilerimiz her türlü suç örgütü ile arasına mesafe koysa"

Sarıgül, HDP'nin kapatılması istemli davaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Keşke, ülkemde hiçbir parti mahkeme kararı ile kapatılmasa. Keşke, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan partileri, millet isteği ile kursa ve yine millet oyları ile kapatsa. Keşke, partilerimiz demokrasinin kendilerine sunduğu gücü, vatanın ve milletin bütünlüğü için kullansa. Keşke partilerimiz her türlü suç örgütü ile arasına mesafe koysa. Keşke anayasaya karşı olan her eylemi kınasa, lanetlese ve keşke partilerimiz vatan, bayrak, millet ve beraberlik için, sadece bunlar için çalışsa. Keşke hiçbir partimiz mahkeme kapılarına düşmeden gençlerimize örnek çalışmalar yapsa."

HDP'nin kapatılması konusu

HDP'nin kapatılması konusunun artık siyasetçilerin tartışacağı bir konu olmaktan çıktığını belirten Sarıgül, "Konu, Yüce Mahkeme'nin önündedir. İnanıyorum ki mahkeme en doğru, en adil kararı verecektir. Yüce Mahkememiz, bu evrensel hukuk dengesini bularak en doğru kararı verecektir." dedi.

İşin bir de siyasi boyutunun bulunduğunu ileri süren Sarıgül, "Çözüm bulamadığınız her konuda kurumların kapatılmasını arzu etmek doğru bir yaklaşım değildir. İktidarın görevi çözüm getirmektir, hukuk içinde demokratik kurallar içerisinde sorunu çözmektir." görüşünü paylaştı.

Sarıgül, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerindeki yurttaşların beklentilerine de dikkati çekerek, "O bölgedeki insanları kucaklayarak, anlayarak, büyük yatırımları o bölgelere kaydırarak, işsizliği çözerek, terörü en alta çekebiliriz." diye konuştu.

"TDP, dipten gelen bir dalgadır"

Konuşmasının ardından bir gazetecinin "CHP'den istifalar olmaya başladı, partinize istifa edenlerden gelen oldu mu?" sorusu üzerine Sarıgül, şunları kaydetti:

"Partimiz çok hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya devam ediyor. Bizim örgütlerimiz yok, bizim teşkilatlarımız var. Her siyasi partiden bize yoğun bir şekilde katılım olduğunu görüyorum. Sosyal demokrat seçmen içerisinde yapılan bir araştırmada, bizim oyumuz 3,1-3,7 arasında göstermiş ve yüzde 17 vatandaş da 'TDP'ye oy veririm' tercihinde bulunmuş. Türkiye Değişim Partisi, Büyük Kurultayı'nı yaptıktan sonra çığ gibi büyüyecektir. TDP, dipten gelen bir dalgadır."

"CHP'den istifaların temel gerekçesi olarak belli bir çizgiden kayma ve HDP ile yakınlaşma olarak gösteriliyor, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Sarıgül, "Biz, Atatürk'ümüzün askeri olmaktan gurur duyuyoruz. Bazı siyasi partiler, Atatürk'ün askeri olmaktan imtina ediyorlar. Türkiye Değişim Partisi'nde görev alan bütün arkadaşlarımız, Atatürk'ün askeri olmaktan da şeref duyuyor." yanıtını verdi.