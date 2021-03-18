Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstiklal Marşı milli andımızdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın öğrenci andı kararıyla ilgili tartışmalara katıldı. Erdoğan, ''Bu sene aynı zamanda İstiklal Marşı yılıdır. Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu. HDP kapatma davasına değinmeyen Erdoğan, geçmişte Türk devletlerinin nasıl yıkıldığını anlatarak, "birlik beraberlik" ve "güçlü Türkiye" mesajları verdi. Erdoğan ayrıca andımız tartışmalarıyla ilgili de kritik açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Ülkeleri için gözlerini kırpmadan ölen şehitlerimizin yakınlarıyla, gazilerimize Devlet Övünç Madalyası takdim etmek için bir aradayız. Hiç şüphesiz şehitlerimiz ve gazilerimiz en büyük mükâfatı Rabbimiz nezdinde alacaktır. Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin milletimizin gönlündeki müstesna yeri de her şeyin üzerindedir.

"Bin yıllık varlık yokluk mücadelesinin ta kendisidir"

Yurdu yaşatmak için kendi hayatlarından vazgeçen kahramanlarımız sayesinde alnımız ak, başımız dik şekilde geleceğe yürüyoruz. Aldığımız nefesi bile çok görenler ordularla, sinsi tuzaklarla üzerimize geldiler. Haçlı seferlerinden İstiklal Savaşımıza kadar mücadele ettik. Hala bazıları anlamamakta ısrar etse de milletimizin coğrafyamızdaki bin yıllık varlık yokluk mücadelesinin ta kendisidir.

"Türkiye hep güçlü olmak zorundadır"

Biz bu mücadelede en küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Bugün karşımıza çıkamıyorlarsa, her alanda sahip olduğumuz güç sayesindedir. Türkiye hep güçlü olmak zorundadır.

"Selçuklu'da Osmanlı'da içerideki bölünmeler nedeniyle yıkılmıştır"

Vatanımızın bütünlüğüne ülkemizin birliğine yönelik saldırıların artmasının gerisinde bu hakikatin düşmanların tarafından da görülmesi vardır. Selçuklu'da Osmanlı'da içerideki bölünmeler nedeniyle yıkılmıştır. Bugünkü devletimizin de aynı akıbete duçar olmasına izin vermeyeceğiz. Uzunca bir süredir tekrarladığımız rabiamızın gerisindeki mana budur.

Şehit yakınlarına: Devletimiz ve milletimiz size borcumuzu ödeyemez

Bu yolda akıttığımız her damla kan gibi, gözyaşı ve ter de geleceğimizi aydınlatan ışık huzmesidir. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler böylesine mukaddes davanın ön saflarında yer alıyorsunuz. Devletimiz ve milletimiz size borcumuzu ödeyemez. Bugün takdim edeceğimiz madalyalar size şükranımızın küçük bir nişanesidir. Bizler, ecdadımızla nasıl iftihar ediyorsak, sizin soyunuzdan gelenler de sizlerle gurur duyacaklardır.

Çanakkale Zaferi

Bugün Çanakkale Zaferi'mizin 106'ncı yıldönümü. Tüm milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni tebrik ediyorum. Kahramanlarımızın her birini, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum. Malazgirt'ten Niğbolu'ya, İstanbul'un fethinden Çanakkale'ye nice savaşlar verdik. Ecdadını unutmayan bir nesil var. Çanakkale'de o tarihi destan yazılmamış olsaydı, Allah korusun büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Tarafların kimliklerine baktığımızda 7 düvelin bir olup üzerimize geldiği bir savaştır. Türk milleti coğrafyamızın her köşesinden insanıyla bu hayasız akına dur demiştir.

"Milli andımız İstiklal marşıdır"

Demokrasi ve kalkınma yolunda attığımız her adımda geleceğimize daha güvenle bakıyoruz. Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız Anadolu'yu imanları ve irfanlarıyla yurt yapan Yunus Emre ve Hacı Bektaş Yılı olarak kabul ettik. Bu sene aynı zamanda İstiklal Marşı yılıdır. Milli andımız olan İstiklal Marşı'mız bize niçin birlik olmamız, vatanımıza sahip çıkmamız, devletimizi güçlendirmemiz gerektiğini anlatıyor.