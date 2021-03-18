Merkez Bankası 200 puan faiz artırdı dolar tepetaklak oldu! Uzmanlardan flaş tahminler

Merkez Bankası'nın piyasa beklentilerinin üzerinde 200 baz puanlık faiz artırım kararı sonrasında dolar ve euro kurlarında aşağı yönlü sert hareket yaşandı. 7,33'e çekilen dolar/TL sonrasında 7,35 seviyelerinde dengelendi. Euro/TL ise 8,80'in altını gördü.

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Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artırım kararının ardıdan döviz piyasalarında aşağı yönlü hareket hız kazandı. Karar öncesinde 7,46-7,47 düzeyinde seyreden dolar/TL, ilk tepki olarak 7,33 seviyelerine kadar geriledi. Son 2 haftanın en düşük seviyesini gören dolar sonrasında 7,35 civarında dengelendi.

Benzer performans kaydeden euro/TL de 8,92'den 8.78'e çekildi. Gram altın ise 409 liradan işlem görüyor.

Peki altın ve dolar fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan raporda şu ifadeler kullanıldı:

Dün 7.60 seviyelerini test eden Dolar/TL, Fed toplantısı ile verilen mesajların nispeten güvercin tonda olmasıyla tekrar 7.50 seviyesinin altına geriledi. Son dönemde hızla yükselerek GOÜ para birimleri üzerinde baskı yaratan ABD 10 yıllık tahvil faizi, Fed toplantısı öncesi %1.68 seviyelerinde iken, toplantı sonrası %1.62 seviyesine doğru gevşedi. Ancak sabah saatlerinde tekrar %1.66 seviyesinin test edildiğini görüyoruz.

Kurda son dönemde 7.40-7.60 bölgesinde dalgalanmanın devam ettiğini görüyoruz. Aşağı yönlü hareketin tekrar ivmelenmesi için, 7.40 seviyesinin altında kapanışlar görmemiz gerekiyor.

Bu seviyenin altında kapanışlar gerçekleştiği takdirde, aşağıda tekrar 7.30-7.00 bölgesi gündeme gelebilir. 7.64 ve 7.78 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. Fed toplantısının ardından değerli metallerde yukarı yönlü hareket sürüyor.

Altın ve gümüş gibi değerli metaller yükseliyor

- Son dönemde ABD 10 yıllık tahvil getirisi ile ters korele hareket eden ve faizlerdeki yükseliş ile sert şekilde aşağı gelen ons altın, önemli destek seviyelerinden başlayan tepki hareketini 10 yıllık faizlerdeki yüksek seviyeye rağmen sürdürüyor.

- Altında 1.765 direnci aşıldığı takdirde yukarı yönlü hareketin alçalan kanal direncine doğru devam edeceğini düşünüyoruz. 1.765 üzerinde 1.805 ilk hedef olarak izlenebilir.

- Aşağıda ise 1.720 ve 1.700 seviyeleri destek olarak takip edilmelidir. Teknik olarak alçalan kanal görünümü bozulmadıkça, yükselişlerin kısa vadede tepki niteliğinde kalacağını ve kalıcı olmayacağını düşünüyoruz."

Dinamik Menkul tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

- Altın, 1745 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı hız kazanabilir.

- Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1763 olacaktır. Aksi halde, 1745 seviyesini kırması durumunda ise 1736 destek seviyesini izliyor olacağız. Gram altın, 416,91 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye başladı.

- Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı güç kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 440,33 olacaktır. Aksi halde, 416,91 seviyesini kırması durumunda ise 395,16 desteğini takip ediyor olacağız."