BIST 1.567
DOLAR 7,35
EURO 8,79
ALTIN 410,56
HABER /  YEREL

Antalya'da emekli astsubay beylik tabancasını başına ateşledi

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da, emekli astsubay İ.O. (60), beylik tabancasını başına ateşleyerek intihara kalkıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan emekli astsubayın bir süredir bunalımda olduğu öğrenildi.

Abone ol

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi, 999 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi.

Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen emekli astsubay İ.O., eşi ve kızı evde olduğu sırada kızının odasına girip, beylik tabancasıyla başına ateş etti.

Silah sesi üzerine odaya giren kızı ve eşi, İ.O.'yu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralı İ.O.'yu ambulansla hastaneye götürdü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Öldürülen Gizem Pınar Gültekin'i paylaşmış: Kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli 10. kez MHP Genel Başkanı seçildi! 'HDP açılmamak üzere kapanmalı' deyip CHP ve İYİ Parti'yi topa tuttu
Fatih Erbakan: HDP'ye kapatma davası çözümsüzlüğe davetiyedir
Diyarbakır anneleri, yürüyüş yaptı! "HDP kapanacak analar kazanacak"
Amasyalı aileyi şoka sürükleyen telefon! 'Vicdan azabı duyuyorum' deyip söyledi
Düzce'de denizde kaybolan yaşlı adam Zonguldak'ta çıplak halde kıyıya vurdu
FETÖ'nün para kavgası, sosyal medyada fena kapıştılar
Görenler hayret etti! Adada bulundu 3 bin yıllık ama hala...
Negroda'dan Beşiktaş itirafı: Kalbimde bir sızı
Rusya'dan ABD'ye 'katil Putin' yanıt: Açık bir tepki gösterilecek
Evinize sokmayın! Erkeklerde kısırlığa, çocuklarda astıma neden oluyor
Yorumlar