Öldürülen Gizem Pınar Gültekin'i paylaşmış: Kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay

Boğazından bıçakladı: Buradaki surların alt tarafında oturdukları sırada Gizem Canbulut ile sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti.