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Rusya'dan ABD'ye 'katil Putin' yanıt: Açık bir tepki gösterilecek

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Putin için söylediği 'katil' sözüne Rusya'dan yanıt verildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "ABD ile ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Açık bir tepki gösterilecek" ifadelerine yer verildi.

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Joe Biden'ın, Putin için sarf ettiği 'katil' sözüne Rusya'dan jet yanıt geldi.  Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, böylesi bir durumun ikili ilişkilerin tarihinde görülmediğini, konuyla ilgili açık bir tepki gösterileceğini kaydetti.

Biden’ın ABC televizyonuna verdiği röportaj sırasında Putin için kullandığı ifadeleri ‘çok kötü’ olarak nitelendirildi. Biden’ın sözlerinin ikili ilişkileri nasıl etkileyeceği sorusuna karşılık Peskov, “Nasıl olacağı kesinlikle açık” dedi.

Sözlerine daha fazla açıklık getirmesi istenen Peskov, bu talebi reddetti.

"Moskova bunu hesaba katacak"

Kremlin'den yapılan açıklamada, şöyle denildi: Biden'in Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'in Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak. ABD ile ilişkilere yaklaşımımızı yakın gelecekte analiz edeceğiz.

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