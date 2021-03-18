Yüzlerce tank harekete geçti! Dünyayı tedirgin eden görüntüler

ABD lideri Biden'ın Kore politikasını ortaya koymaya hazırlandığı bir dönemde konuşan Kim Yo-jong, sınırdaki Güney Kore-ABD tatbikatına ateş püskürüp Washington'a 'bela çıkartmama' uyarısında bulundu. Kim Yo-jong, resmi Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanan açıklamasında "Topraklarımızdan okyanusa doğru barut kokusunu yaymaya uğraşan ABD'deki yeni yönetime bir tavsiye. Gelecek dört yılda huzur içinde uyumak istiyorlarsa, bir ilk adım olarak bela çıkartmaktan sakınmaları iyi olur" dedi.