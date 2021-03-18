BIST 1.562
DOLAR 7,46
EURO 8,93
ALTIN 417,77
HABER /  MAGAZİN

Ünlü oyuncu Emre Kınay koronavirüse yakalandı "Panik edilecek bir şey yok"

Ünlü oyuncu Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Karantinaya giren ve 10. gününü dolduran, Kınay sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Merak eden herkese çok teşekkür ederim. İyiyim, panik edilecek bir şey yok." dedi.

Abone ol

51 yaşındaki Emre Kınay, koronavirüse yakalandı. Karantinaya giren ve 10. günün dolduran Kınay video çekerek sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Panik edilecek bir şey yok"

Kınay, "Dayanılmaz beden sancıları, ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım. Ardından doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim. İyiyim panik edilecek bir şey yok" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Manukyan'ın miras davası! Tek varisle ilgili yeni karar çıktı
Bu yıl Covid-19'un bitmesini bekleyene kötü haber! Levent Akın rahatlama olacağı tarihi açıkladı
Son dakika HDP iddianamesinin detayları... PKK/KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır
Hürriyet'in efsane ismiydi! Seçkin Türesay hayatını kaybetti ölüm nedeni belli oldu
Kocaeli'de 'Dur yolcu' diyen askerler tramvayın önünü kesti
İstanbul'da ısıtıcı almak için gitmişti! Testereyle dehşet saçtı
Çorum'da 6 yaşındaki Mirayşah'ın şehit babasının mezarına astığı mektup yürek burktu
Ümit Milli Takımı'nın Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosu açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi yakalandı
Yüzde 22,5 arttı Türkiye'de dünyada 66'ncı oldu! Sinop zirveyi kaptı
Yorumlar