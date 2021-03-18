Hürriyet'in efsane ismiydi! Seçkin Türesay hayatını kaybetti ölüm nedeni belli oldu

Hürriyet gazetesinde uzun yıllar çalışan 77 yaşındaki usta gazeteci Seçkin Türesay, covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.

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Türk basının duayen isimlerinden 77 yaşındaki Seçkin Türesay, koronavirüse yakalanınca hastaneye kaldırılmıştı. Türesay, durumu ağırlaşıp yoğun bakımda entübe edilmişti. Türesay bu sabah erken saatlerde hayata gözlerini yumdu. Duayen gazeteci, uzun yıllar Hürriyet gazetesinin temel taşlarından biriydi. Yazı işleri müdürlüğü ve yayın koordinatörlüğünün yanı sıra bir dönem gazetenin yayın yönetmenliğini de yapmıştı.



Son olarak Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Türesay için “Hürriyet’in tarihinde çok önemli bir yeri vardır Seçkin Türesay’ın. Ta Erol Simavi döneminden başlayarak uzun, çok uzun süre Hürriyet’e emek verdi. Hürriyet’teki yeri ve önemi her zaman hatırlanan, hiç unutulmayan bir isimdir Seçkin Türesay.” sözlerini yazmıştı.



Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Seçkin Türesay’ın ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda “Değerli meslektaşımız Seçkin Türesay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize ve Cemiyetimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Türesay’ın ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Seçkin Türesay’ın cenaze bilgileri daha sonra paylaşılacak.







Seçkin Türesay kimdir?

1943 yılında İzmir Urla’da doğdu. Işık Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. İki yıl sonra da İktisat Fakültesine bağlı Gazetecilik Enstitüsü’ne kaydoldu.. 1964’te haftalık Durum Dergisi’nde gazeteciliğin ilk çırak yıllarını yaşadı 1969 yılında askerlik dönüşü Son Havadis Gazetesi’ne girdi. 1970’te Hürriyet grubunun ikinci gazetesi olan Yeni Gazete’ye girdi. Bu gazete 1971’de kapatılınca Hürriyet Gazetesi’ne çağrıldı. 1 Ağustos 1971’de başlayan Hürriyet yılları iki kez kesintiye uğrayarak 31 Mart 2012’ye kadar sürdü. Hürriyet’te ilk görevi gece yazı işleri sorumluluğuydu. 1972 yılında birinci sayfa sorumlusu oldu. Daha sonra Hürriyet’te sırasıyla Sorumlu Müdür, Yazı İşleri Müdürü, Genel Yayın Müdürlüğü ve Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ayrıca 1988-1991 yılları arasında Günaydın Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü’nü üstlendi.



Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra haftalık Siyasi Yeni Ulus Gazetesi Genel Yayın Yönetmeliği’ni yaptı. Nazan Türesay ile evli ve Seçil Türesay isminde kendisi gibi gazeteci bir kız babasıydı. Türesay TGC’den aldığı iki kez Yılın Gazetecisi Ödülü sahibi.(1982-1983), 1989’da Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nin Yılın Genel Yayın Müdürü ödülüne değer bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde 10 yılı aşkın süreyle Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2016 TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü sahibiydi.