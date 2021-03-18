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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı: Artvin'de yanan evlerin yerine yenilerini inşa edeceğiz

ARTVİN’in Yusufeli ilçesinde dün çıkan yangın evleri, samanlıkları, ahırları kül etti. Dereiçi köyünün 21 yıl önce de büyük bir yangın afeti yaşadığı ortaya çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Artvin için talimat verdiğini ve yanan evlerin yerine yenilerinin inşa edileceğini açıkladı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Artvin'in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırlarıyla birlikte yenilerini inşa edeceklerini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından Artvin’in Yusufeli ilçesi Dereiçi köyündeki yangına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, evleri yanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi ileterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yanan 60 evin yerine 6 ay içerisinde ahırları ile birlikte yenilerini inşa ederek yaraları saracağız. Devletimiz milletimizin emrindedir.

Bugün itibarıyla hasar tespit çalışmalarımızı başlattık. TOKİ Başkanlığımız eliyle evlerimizi inşa edeceğiz. Artvin Valiliğimize vatandaşlarımızın zararlarının karşılanması için ayrıca 1 milyon lira destek sağlayacağız" ifadesini kullandı.

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Foto Galeri O köy 25 yılda 3 kez yandı! Artvin'in Dereiçi köyündeki yangının bilançosu: 60 ev 30 hayvan... Galeriye Gözat
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