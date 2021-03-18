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İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 63’e ulaştı

İhlas Haber Ajansı

İstanbul’da son günlerde aralıklara etkili olan yağışlarla beraber barajların doluluk oranı yüzde 63, 03’e yükseldi.

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İstanbul’da Aralık ayında yüzde 19 seviyelerine gerileyen barajların doluluk oranları devam eden yağışlarla beraber artmaya devam ediyor. İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 63, 03’e yükseldi.

İstanbul barajlarının doluluk oranları bugün itibariyle şöyle:
"- Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 77.84
- Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 45.27
- Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 33.39
- Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 62.99
- Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 57.41
- Terkos barajı doluluk oranı yüzde 58.89
- Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 59.21
- Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 70.60
- Darlık barajı doluluk oranı yüzde 73.31
- Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 53,62".

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