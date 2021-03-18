BIST 1.562
DOLAR 7,46
EURO 8,93
ALTIN 417,77
HABER /  YEREL

Pes dedirten olay! Adana'da kova sarkıtıp satış yaptı yakalanınca yüzünü gizledi

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da 27 yaşındaki Yakup S.'nin evin damından kova sarkıtarak uyuşturucu satışı yaparken suçüstü yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki 2 katlı bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu tacirinin evin damından sarkıttığı kovayla uyuşturucu maddeleri teslim ettiğini belirleyen polis, söz konusu adrese baskın yaptı.

Ekipler, şüpheliyi, uyuşturucu madde satışı sırasında suçüstü yakaladı. Evde yapılan aramalarda satışa hazır halde 22 pakette 28.96 gram eroin ele geçirdi, Yakup S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyanın en iyi 10 şefinden biri! Gerçek Masterchef Mardin’de yaşıyor! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Süleyman Soylu: Bu sabah bir terör eylemini engelledik
MHP'de Kurultay günü! Devlet Bahçeli 'HDP açılmamak üzere kapanmalı' deyip CHP ve İYİ Parti'yi topa tuttu
Gören şaştı kaldı! Diyarbakır'da kuyumcudan alkışlanacak hareket!
Türkiye’nin yurt dışı varlıkları arttı
Gürcan Karakaş yerli otomobil TOGG ile ilgili son durumu açıkladı
Fatih Terim'den gol siparişi: Ne kadar erken o kadar iyi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davasıyla ilgili açıklama: Siyasi partiler kapatılmamalı
NBA'de bir günde altı "triple-double" ile rekor kırıldı
18 Mart altın fiyatları! Altının gram fiyatı 420 liradan işlem görüyor
Samsun, Trabzon, Ordu'da mutasyonlu virüs tırmanıyor! Karadeniz'de seyahat kısıtlaması gündemde
Yorumlar