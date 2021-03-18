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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye kapatma davasıyla ilgili açıklama: Siyasi partiler kapatılmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davası açılmasına karşı çıkarak, siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, "siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız." dedi.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açması gündem oldu.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sıcak gelişmeyle ilgili ne söyleyeceği merak konusuydu. 

 Pertisinin Tekirdağ İl Başkanlığı açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, isim vermeden HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili iktidar partisini suçladı. Kılıçdaroğlu, HDP tartışmasıyla ilgili şunları söyledi:

"Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır"

İktidarda kalmak için her türlü numarayı çevirip, acaba nasıl iktidarda kalırımın yollarını arayanlar bu ülkenin demokrasisine katkı sağlayamazlar. Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi, ekonomik, toplumsal görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar ve kamuoyuyla paylaşır. Halkın desteğini alan siyasi partiler yaşar, alamayanlar tarihin çöp sepetine atılırlar. Dolayısıyla biz siyasi partilerin kapatılması ve sonlandırılması gibi bir süreci kapatmak zorundayız. 

Bizim partimiz de kapatıldı. Bizim eskiden cumhuriyetin kurulduğu yıllarda tüm illerde binalarımız vardı. Hepsine el konuldu. Ama biz demokrasi mücadelesinden vazgeçmedik.

Demokrasiyi savunmak insan haklarını savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak özgürlüğü savunmak demektir. Demokrasiyi savunmak insana saygı duymak demektir. 
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