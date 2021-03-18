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HABER /  POLİTİKA

Anayasa Mahkemesi'nden dokuz HDP'li için 'hak ihlali' kararı

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili düzenlenen basın açıklaması sonrası gözaltına alınan ve 5 ay tutuklu kalan dokuz HDP'li ismin başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 'hak ihlali' kararı verdi.

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HDP'nin kuruluş yıldönümünde yaptıkları basın açıklamasında 'Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktıkları' için 'Toplantı, gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet ile örgüt propagandası' gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan dokuz kişinin Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvurudan 'hak ihlali' kararı çıktı.

Hakları ihlal edildi

Mahkeme, yaklaşık 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen HDP Şişli İlçe Eşbaşkanı Mutlu Öztürk ile birlikte Aydın Salış, Hüseyin Fidanboy, Mehmet Emin Elma, Ali Edebali, Müslüm Kılıç, Necla Yıldız, Songül Çelik, Şefa Alar'ın tazminat taleplerini de kabul etti. 

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Anayasa Mahkemesi kararında, başvurucu HDP'lilerin Anayasa'da güvence altına alınan 'Kişi hürriyeti ve güvenliği' ile 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme' haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

40'ar bin lira tazminat ödenecek

Kararda başvurucuların her birine et 40'ar bin TL tazminat ödenmesine, diğer tazminat taleplerinin reddedilmesine, harç ve vekalet ücretlerinin ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Tutuklanan 9 kişinin, mensubu oldukları partinin çağrısıyla 'Savaşa karşı sesini yükselt', 'Savaşa hayır' konulu etkinliğe katıldığı, etkinliğe kaymakamlığın izin vermediği belirtilen kararda, "Başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına tutuklama suretiyle yapılan müdahalenin demokratik toplumun gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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