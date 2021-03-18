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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı

Anadolu Ajansı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

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 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabındaki paylaşımında, "18 Mart Çanakkale Zaferi'mizin 106. yıl dönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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