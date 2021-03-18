Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse bombalı saldırı! 4 kişi öldü

AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Kabil'in Hayırhane bölgesinde devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirtti. Görgü tanıkları ise saldırıda hedef alınan minibüsün İletişim ve Teknoloji Bakanlığına ait olduğunu öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.