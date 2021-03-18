BIST 1.564
DOLAR 7,52
EURO 9,00
ALTIN 421,05
HABER /  DÜNYA

Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse bombalı saldırı! 4 kişi öldü

AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'de devlet memurlarını taşıyan minibüse bombalı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, Kabil'in Hayırhane bölgesinde devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Faramarz, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını belirtti. Görgü tanıkları ise saldırıda hedef alınan minibüsün İletişim ve Teknoloji Bakanlığına ait olduğunu öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de 15 Mart'ta da İletişim ve Teknoloji Bakanlığı personelini taşıyan araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 15 kişi yaralanmıştı. Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor. Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken, Taliban saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.
ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da dernekten silah sesleri yükseldi: 1 ölü 2 yaralı
Sakarya'da yolda bu yazıyı gören şaştı kaldı! Kimse inanamadı
Pandemi dönemi acil servislere şiddet nedeniyle gelen vakalar 2 kat arttı
Fener Rum Patrikhanesi'nde temizlik operasyonu! 2 numara görevden alındı
ABD'de 8 kişinin öldüğü saldırının nedeni: Irksal değil cinsel tutkular
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı bugün! Faiz artışı bekleniyor
Wi-Fi ağında ortaya çıktı mesajı kim attı? Her satırı korkunç cinayet
Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo
13 yaşında büyük yetenek! Kemancı Rüya 3 ülkede katıldığı yarışmalarda başarı elde etti
23 ülke askıya aldı! AstraZeneca aşısına Boris Johnson yorumu
Yorumlar