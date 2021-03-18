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Zonguldak'ta 17 saattir kayıptı! Yürek yakan haber geldi

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta dün geceden bu yana kayıp olduğu öğrenilen Mustafa Çavdar'ın cansız bedeni Kozlu ilçesinde ağaca asılı halde bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Değirmenağzı mevkisinde meydana geldi. Dün gece saatlerinden itibaren kayıp olduğu öğrenilen Mustafa Çavdar'ın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu. Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları ilk müdahalede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Çavdar'ın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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