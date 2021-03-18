'Derin pandemi'ye dikkat! Osman Müftüoğlu 5 madde sıradı

Hürriyet baş yazarı Osman Müftüoğlu, bugün kaleme aldığı yazısında 'derin pandemi'ye dikkat çekti. Bir iyi bir de kötü haber veren Osman Hoca 5 madde sıraladı.

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Aşı bağışıklığının mükemmel sonuçlar verdiğini ve aşı yaptıranların 'paçayı kurtardığını' söyleyen Osman Müftüoğlu "Zira aşılandıktan sonra virüsü kapanlarda bile hastalık ya belirtisiz ya da çok hafif sorunlarla geçip gidiyor. Kısacası şüpheye mahal yok. Mevcut aşıların hepsi kesinlikle işe yarıyor. " ifadelerini kullandı.

"Her akşam TV ekranlarındaki o turkuvaz tabloda yer alan rakamlara takılıp kalmayın" diyen Osman Hoca, o rakamların pandeminin görünen yüzü olduğunu söyledi. Müftüoğlu "Olan biteni daha dikkatli izleyen ve yorumlayan deneyimli pandemi uzmanları için ise “derin pandemi”, yani pandeminin “gözden ırak neticeleri” de en az turkuvaz tablodaki rakamlar kadar önemli." ifadelerini kullandı ve 'derin pandemi' ye ilişkin 5 madde sıraladı. Müftüoğlu şunları kaydetti:

Derin pandemi 1

Kaygı sorunu zirve yaptı

Pandeminin ruhumuzda açtığı yaralar, en az bedenimizde yaptığı tahribat kadar önemli. Pandemi uzadıkça daha sık depresyon, daha çok dikkat dağınıklığı, daha fazla takıntı problemi ile karşılaşacağımız kesin. Pandeminin yarattığı “derin endişe” ruh sağlığı uzmanlarına göre “derin pandemi”nin en mühim, en belalı neticelerinden biri olacak, neticede de ruh sağlığı uzmanlarına çok iş düşecek.

Derin pandemi 2

Bellek sorunları çoğaldı

Pandemide evinde en uzun süre mahsur kalanlar, en yoğun sosyal izolasyona maruz bırakılanlar, neticede de en fazla yalnızlaşanlar 65 yaş üstü insanlarımız oldu. Neticede sosyal izolasyona kaygı/endişe problemi ve yetersiz tıbbi bakım da eklenenince bir miktar bellek kaybı kaçınılmaz hale geldi. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda demansın yani bunamanın her türlüsüyle daha sık karşılaşacağımız kesin. Kısacası nörologlarımıza da çok iş düşecek.

Derin pandemi 3

Uykuda sorunlar başladı

Uyku bozukluğu da çok yaygın bir problem ve bu sorun da derin pandeminin en önemli sağlık arızalarından biri olarak tarihe geçecek. Uyku arızaları sadece yetişkin ve yaşlılarımızı değil, çocuklar ve gençlerimizi bile etkiledi. Konuyu uyku uzmanlarına havale edecek, çözüm önerilerini onlardan bekleyeceğiz.

Derin pandemi 4

Obezite patladı

Obezite ülkemiz için zaten mühim bir meseleydi, şimdi çok daha önemli bir sağlık problemi haline geldi. Bilhassa 65 yaş üstü ve 25 yaş altı grupta inanılmaz bir obezite patlamasının bizi beklediğini gösteren işaretler var. Pandemiden sonra iç hastalıkları, endokronoloji ve beslenme uzmanlarına da çok iş düşecek.

Derin pandemi 5

Kemik ve kaslar eridi

Kareketsizlik pandeminin başından bu yana en önemli sağlık zararlılarından biri oldu. Sorun derinleştikçe de sadece kaslarımız değil, kemiklerimiz de eridi. Bu iki dokusal kayıp öncelikle yaşlılarımızı tehdit ediyor ve bizi gelecekte daha fazla sayıda yorgun, kemiği ve kası erimiş, dengesi bozulmuş, iskelet sistemi arızaya geçmiş yaşlı insan bekliyor. Bu sorunun çözümünde de metabolizma ve endokronoloji uzmanları çok ter dökecekler.

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