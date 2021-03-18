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Tam bir dehşet! Burdur'da 17 yaşındaki genç kız bıçaklanarak öldürüldü

BURDUR'dan gelen haber kan dondurdu. 17 yaşındaki bir genç kız tartışma yasadığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

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Burdur'un Bucak ilçesinde bıçakla ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir parkta E.Y. (19) ile G.C. (17) henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Y'nin, genç kızı bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

 İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, G.C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

E.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. 

Burdur Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Adli süreç titizlikle yürütülmektedir. Hukuki sürece Valiliğimizce müdahil olunmuş, maktulün ailesine de hukuki destek vermek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli E.Y, Bucak Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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