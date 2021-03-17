Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'ndan HDP açıklaması

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, HDP'nin kapatılması için açılan dava ile ilgili "Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir" dedi. Ahmet Davutoğlu ise "Siyasi partileri kapatmak Türkiye'nin önünü açmaz" ifadesini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'de dava açılmasını değerlendirdi.

"Ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir"

Babacan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi meşruiyet toplum desteği ile sağlanır. 6 milyon oy alan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak oy veren milletimize saygısızlıktır. Demokrasimiz, farklı fikirlerin konuşulduğu bir ortamda gelişebilir. Siyasetin yolunu kapatmak ülkeyi çözümsüzlüğe hapsetmektir" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye yönelik açılan kapatma davasına ilişkin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama geldi.

Parti kapatmak Türkiye'nin önünü açmaz

Twitter hesabından görüşlerini açıklayan Davutoğlu, parti kapatmanın karşısında olduklarını ifade etti.

Ahmet Davutoğlu, "Siyasi partileri kapatmak, seçilmiş milletvekillerinin haklarını ellerinden almak Türkiye'nin önünü açmaz; toplumsal barışı bozar. 2053 hedefi koyanlar, yeni Anayasadan bahsedenler Türkiye'yi 1990'ların girdabına sokmak istiyor. Sonuna kadar demokrasiyi ve siyaseti savunacağız." dedi.