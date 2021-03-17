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Rusya, Washington'daki Büyükelçisi'ni Moskova'ya çağırdı

Moskova yönetimi, ABD Başkanı Biden'ın Putin hakkındaki gerilime yol açan açıklamasının ardından Washington'daki Büyükelçisi'ni ülkeye çağırdı.

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine bugün çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Biden, ABC News'e verdiği röportajda sert bir şekilde Rusya ve Putin'i hedef almış, "Bence, Rusya'nın lideri Putin bir katil" demişti. ABD Başkanı Biden ayrıca, " Moskova, seçimlere karıştığı için bedel ödeyecek" ifadesinde bulunmuş, bunun ne olacağına ilişkin soruya ise ABD Başkanı, "Kısa süre içinde göreceksiniz" yanıtını vermişti.

Büyükelçi istişare için ülkeye çağrıldı
Washinton ile Moskova hattında gerileme yol açan ABD Başkanı Biden'ın sözleri üzerine Moskova yönetimi, ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov'u istişarelerde bulunmak üzere Rusya'ya çağırdığını duyurdu. Açıklama, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan geldi. Zaharova açıklamada, "Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, ABD ile ilişkiler bağlamında ne yapılacağını ve nereye taşınacağını analiz etmek üzere istişarelerde bulunmak üzere Moskova'ya çağırıldı" ifadelerini kullandı.

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