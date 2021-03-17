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Çorum'da boşanma davasından çıkan koca eşinin bulunduğu otomobile ateş açtı

Anadolu Ajansı

ÇORUM'da boşanma aşamasındaki eşinin içinde bulunduğu otomobili aracıyla çarparak durduran zanlı, sürücüyü pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladı.

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ÇORUM Adalet Sarayı'nda görülen boşanma davasının ilk duruşmasına katıldıktan sonra Büşra K., akrabası Muhammed K.'nin kullandığı otomobille adliye binasından ayrıldı.  Eşi Ferhat K. de kendi aracıyla bir süre takip ettiği Muhammed K.'nin kullandığı otomobili Gazi Caddesi'nde çarparak durdurdu.

Kazanın ardından araçtan inen Ferhat K., pompalı tüfekle ateş ederek Muhammed K.'yi kolundan ağır yaraladı. Silah sesinin duyulması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde fenalaşan Büşra K. ise çevredekiler tarafından sakinleştirildi.

Muhammed K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken; zanlı Ferhat K, polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. 

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