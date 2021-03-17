Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca alınan kararları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60-65 yaş grubu için aşılama takvimini açıkladı. Bakan Koca, yine bu ay uygulanmak üzere 4,5 milyon toz BioNTech aşının geleceğini ve bunlarında sırası gelenlere uygulanacağını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 15 gün içerisinde birçok ilde vaka artışı yaşandığını ve bunların henüz hastanelere yansımadığını söyledi. Vaka artış seyrinin bir süre daha izleneceğini ifade eden Koca, yeni kısıtlamaların başlayabileceğinin işaretini verdi.

Fahrettin Koca, başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama yapıldı. Normalleşme sürecinin 15 günlük bölümünde çoğu ilde vaka artışı yaşandığını ve sürecin yakından takip edildiğini söyleyen Koca, bu vakaların henüz hastanelere yansımadığını ifade etti.

Yeni kısıtlamalar başlıyor mu?

Konuşmasında salgının kısa sürelerde tırmanışa geçebileceği uyarısında bulunan Koca, salgınla ilgili bir takım söylentilere de kulak asılmaması gerektiğini söyleyerek devlete güvenilmesi gerektiğini belirtti. Riskin ilden ile farklılık gösterdiğini anlatan Koca, şöyle konuştu:

"Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki sakinlerinden istirhamım şudur. Riski yüksek iller tedbirlerin yüksek olduğu illerdir. Bu ciddiyeti gösterin. İlinizdeki mücadele için bazı kararlar bizzat ilinizdeki amir, yönetici ve uzmanlar tarafından verilmektedir. Bunların kararlarının bizim verdiğimiz kararlardan taleplerinin ise bizim taleplerimizden hiçbir farkı yoktur. Günlük hayatımızı getirdikleri düzenlemelere lütfen uyun."

Yeni aşılamalar başlıyor

Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş arasının aşılarına başlanacağını söyleyen Bakan Koca, ilgili yaş gruplarının cep telefon mesajlarına dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Aşılarla ilgili de açıklama yapan Koca, BioNtech açısının deneme amaçlı gönderilen 5 bin 800 dozunun Türkiye'ye geldiğini söyleyerek "Uygulanmak için bu ay 4,5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak." diye konuştu.