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İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan AK Partili Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, AK Partili Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür mesajı yayımladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, AKP'li Bahçelievler Belediyesi'nin ilçedeki Ünverdi Köprüsü'nün yapımının devam ettiğine ilişkin attığı tweet'e teşekkür etti. Ongun paylaşımında, “İBB çalışmalarını duyurduğu için AK Partili Bahçelievler Belediyesi’ne teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Bahçelievler ilçesinde Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde uzun yıllar trafik hizmetinde bulunan Ünverdi Köprüsü, İBB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kaldırıldığı ve bölgedeki çalışmalar duyurulmuştu.

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