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AK Partili eski vekil Abdurrahim Aksoy'dan Meclis'te Gergerlioğlu protestosu

TBMM Genel Kurulu'na gelen AK Parti 22. Dönem Milletvekili Abdurrahim Aksoy "otokrasiye karşıyım" diyerek protestoda bulundu.

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Sosyal medyada paylaştığı bir mesaj gerekçe gösterilerek hakkında hapis cezası verilen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi için toplanan TBMM Genel Kurulu'na AK Parti Eski Bitlis Milletvekili Abdurrahim Aksoy'un protestosu damga vurdu.

Aksoy: Kahrolsun otokrasi
Eski AK Partili Abdürrahim Aksoy, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini basın locasından "Kahrolsun otokrasi" diye bağırarak protesto etti. DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olduğunu söyleyen Abdurrahim Aksoy'un protestosu üzerine TBMM Genel Kurulu'na ara verildi.

Gergerlioğlu sosyal medyadan duyurdu
Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ise sosyal medya hesabından, "Az evvel TBMM dinleyici localarında oturan eski Ak Parti Bitlis mv. Abdürrahim Aksoy, (yeni Deva partili imiş) vekilliğimin düşürülmesini "Demokratik Türkiye istiyoruz' diyerek protesto etti." ifadelerini paylaştı. 

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