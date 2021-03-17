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Amasya'dan acı haber! Kovid-19'a yakalanan ve 7 aylık bebeği sezaryenle alınan kadın öldü

AMASYA'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görürken durumu ağırlaşınca 7 aylık bebeği sezaryenle alınan genç kadın yaşamını yitirdi.

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Yaklaşık iki hafta önce Kovid-19'a yakalanan 27 yaşındaki Müjgan Yiğit, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hamile Yiğit'in durumunun kötüleşmesi üzerine, bir süre önce erkek bebeği sezaryenle alındı. Geçen sürede durumunda düzelme olmayan kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Miray Sude isminde 7 yaşında bir kızı da bulunduğu öğrenilen Yiğit'in cenazesi, Taşova ilçesi Uluköy köyünde toprağa verildi.

Cenazeye katılan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, genç bir annenin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını ifade ederek, "Yaklaşık 15 gündür koronavirüs tedavisi görüyordu. Her ölüm acıdır ancak genç bir annenin ölmesi daha acı. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor, bir an önce bu hastalıktan kurtulmayı temenni ediyorum." diye konuştu.

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