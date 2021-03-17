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Temel Karamollaoğlu'ndan ittifak ortaklarını kızdıracak 'Andımız' yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Andımız ile ilgili Millet İttifakı'daki ortaklarını kızdıracak bir açıklamaya imza attı. Karamollaoğlu, "Her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkmaz, kalkamadı da." dedi.

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Saadet Partisi, Danıştay'ın andımız kararına sert tepki gösteren CHP ve İYİ Parti'den farklı bir tutum ortaya koydu. Öğrenci andı tartışmalarına ilişkin de konuşan Karamollaoğlu, "Bugün meselemiz doğruluğu çocuklarımızın ahlakına yerleştirmek, çalışkanlığı ise bir ideal haline getirmek olmalıdır. Her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkmaz, kalkamadı da." görüşünü savundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Karamollaoğlu'nun öne çıkan açıklamaları şöyle: 

Çanakkale Zaferi üzerinde çokça tefekkür etmemiz gereken şanlı tarihimizin sayfalarına altın harflerle yazılmış destansı bir başarıdır. Çanakkale Zaferi, emperyalizmin coğrafyamızı kıskaca almaya çalıştığı bir dönemde beklemediği anda yediği kuvvetli bir tokattır. Çanakkale Zaferimizi kutluyor, bu zaferde emeği geçenler başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çanakkale demek; Diyarbakır’dan Trabzon’a, Anadolu’dan Ortadoğu’ya, Balkanlardan Kuzey Afrika’ya, maşrıktan mağribe bir milletin ve ümmetin tek yürek olması, aynı dava uğruna omuz omuza gelmesi demektir. Çanakkale Zaferi’nin bugün yaşanan ciddi kutuplaşma ve kamplaşma ortamının ortadan kaldırılması, sevgi ve şefkat ortamının oluşturulması için bir vesile bilinip adım atılması; başta biz siyasilerin üzerine bir vazifedir. 

'Her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkmaz'

Bugün meselemiz doğruluğu çocuklarımızın ahlakına yerleştirmek, çalışkanlığı ise bir ideal haline getirmek olmalıdır. Her sabah aynı andı tekrar ederek bir ülke ayağa kalkmaz, kalkamadı da.


Dünyanın hiçbir ülkesinde hem durumumuz adaletten, ekonomiye kadar her konuda çok iyi derken hem de aynı konularda reform yapacağız diyen bir başka iktidara kolay kolay rastlanmaz. Siz adaleti sağlamak istediniz de önünüzü kesen kanunlar mı vardı? Fabrika kurmak istediniz, istihdamı artırmak istediniz de buna hangi kanun mani oldu? Emekliye ve işçiye, açlık sınırının üstünde bir ücret vermek istediniz de Anayasa'nın hangi maddesine takıldınız? Bugün Türkiye’nin problemi kanunlar ve anayasalar değil, yöneticilerin zihniyetidir.

Filtre bedeli tepkisi
İlginçtir, 2019’da 23 lira, 2020’de 27 lira olan fitre bedeli bu yıl 28 lira olarak kabul edilmiş. Halbuki 2020 enflasyonuna göre bu rakam en az 31 lira, mutfak enflasyonuna göre ise 34 lira olması gerekirdi. Diyanetin rakamları ile 4 kişilik bir ailenin fitre bedeli 3360 lira yapıyor. Enflasyona göre 3720 lira, mutfak enflasyonuna göre 4080 lira yapıyor. Bu rakamların hepsinin altında kalan asgari ücret ise 2862 lira. Adalet Bakanlığı tarafından Adıyaman'da açılan 9 kişilik temizlik görevlisi kadrosu için, 5 bin 217 kişi iş başvurusunda bulunmuş. Başvuranların 156'sı lisans, 987'si ön lisans olmak üzere toplam 1143’ü üniversite mezunu. İşte bizim halimiz bu. Her hafta bu konuları aynı kelimelerle dile getirmek bizi üzüyor ve yoruyor ama iktidar buna bir kere bile kulak vermiyor. İktidara sesleniyorum. Lütfen üretimi ajandanızın başına koyun. İşsizlik problemini, geçim sıkıntısını ancak böyle çözersiniz. Ancak böyle güçlü bir ülke haline geliriz. Samsung'un 2020 yılı geliri 1 trilyon 600 milyar lirayken Türkiye'nin 2020 bütçe geliri 1 trilyon 29 milyar 493 milyon lira. Destek için savaşa gittiğimiz Güney Kore'de bir şirketin cirosu ülkemizin gelirleri toplamından daha fazlaysa başka misale gerek yok. 

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