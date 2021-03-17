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DEVA Partisi'nde Mustafa Yeneroğlu krizi! Trabzon il teşkilatı tepki gösterdi

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper ile ilgili tepki çeken sözlerine, DEVA Partisi Trabzon teşkilatı tepki gösterdi.

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DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Trabzon'da uyuşturucu operasyonu sırasında “ Andımız” mesajı vermesi üzerine Trabzon Emniyet Müdürü Alper’i hedef almıştı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun, Trabzon halkı tarafından sevilen Alper’i hedef almasına DEVA Partisi Trabzon teşkilatı tepki gösterdi.

Yeneroğlu, DEVA Partisi'ni karıştırdı 
61 Saat'te yer alan habere göre, DEVA partisinin Trabzon İl Başkanı Kubilay Çiçek, Yeneroğlu’nun görüşlerine katılmadıklarını söyleyerek, "Metin müdürümüzü il başkanı olmadan önce şahsen görüşmüşlüğümüz var. Kendisi, Trabzon halkının sevdiği ve benimsediği bir isim.  Bu açıklama, Mustafa beyin kendi kişisel açıklaması.  Biz Metin müdürümüzü severiz. Trabzon halkınını sevmesi, bizim sevgimiz için yeterlidir. Bu açıklamalara katılmıyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu, Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyonla ele geçirilen kurşunlarla 'Andımız' yazılmasını eleştirerek, "Trabzon Emniyet Müdürü acilen görevden alınmalıdır." dedi.

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