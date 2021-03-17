Başkan Soyer İzmirlilere seslendi bu uygulamayı telefonunuza indirin

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, olası bir depremde enkazda mahsur kalan vatandaşlara ulaşabilmek için 'Acil İzmir' adlı mobil uygulama geliştirdi. Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bizi duyan herkes, derhal bu uygulamayı telefonuna indirsin ve tüm ailesiyle paylaşsın" dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 30 Ekim’de 6.6 şiddetinde meydana gelen ve 118 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından mobil acil durum uygulaması geliştirdi. 'Acil İzmir' adı verilen uygulama Alsancak Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen basın toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından tanıtıldı. Toplantıda, AKUT yetkilileri ile itfaiye ekibi ve ilçe belediye başkanları da hazır bulundu.

İzmir'de meydana gelebilecek olası bir depremde, enkazda mahsur kalan vatandaşlara ulaşılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen 'Acil İzmir' uygulaması, gönüllü vatandaşların aralarında iletişim kurmalarını da sağlayacak. Deprem sonrası vatandaşlar, 'Beni bul' diye seslenerek, Bluetooth aracılığıyla yardım çağrılarını ve konumlarını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekipleri'ne iletebilecek. Uygulama ile frekans yayını başlatılarak, kurtarma ekipleri, depremzedelerin yerini tespit edebilecek.

"İzmirliler uygulamayı telefonlarına indirsin"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, depremde yaşanan acı kayıplara dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Eğer bu uygulama o gün var olsaydı belki de kaybettiğimiz canlarımızdan kurtarabileceklerimiz olacaktı. O nedenle çok heyecanlıyım. Bizi duyan herkes, derhal bu uygulamayı telefonuna indirsin ve tüm ailesiyle paylaşsın. ‘Akıllı şehir’ denilen şey tam da bu. Aylardır arkadaşlarım buna çalıştı. Eminim ki bu uygulamayla, kurtarılabilecek onlarca can olacak. Deprem şehrimizin, coğrafyamızın jeolojik gerçeklerinin sonucu. Her felakette, yeniden tanıdığımız bu gerçeklik, depreme karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor. ‘Acil İzmir’ mobil uygulamamız bu doğrultuda attığımız adımlardan biri. Enkazda kalan vatandaşlarımızın konumlarının itfaiye ekiplerine ulaşması, internete bile ihtiyaç duyulmadan Bluetooth ile sağlanıyor. Deprem sonrasında vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için birçok faaliyette bulunduk, mucizeler yarattık. Bütçemizden 200 milyon TL ayırdık. İnşaat Mühendisleri Odası ile İzmir'deki binaların deprem güvenlik envanterini çıkartacağız. Böyle hayati bir çalışmayı, İzmir'e kazandırmak ve ülkemize öncülük etmek bizim için gurur. Uygulamayı, derhal telefonlarınıza indiriniz, bunu güçlü bir şekilde duyurunuz. Ne kadar çok vatandaşımız uygulamayı telefonlarına indirirse, o kadar çok hayat kurtarma şansımız olur."

"Uygulamanın 4 temel amacı var"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Ata Temiz de zor günlerde halkın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi. Ekip olarak ‘Acil İzmir’ uygulamasının temellerini attıklarını kaydeden Temiz, “Umarım hiçbir zaman bu uygulamayı kullanmak zorunda kalmayız. Uygulamamız, dört temel amaç üzerinde ilerliyor. Enkaz altında kalan hemşerilerimizin yerini tespit etmek ve en kısa sürede sağ salim kurtarmak. Güvenli alan oluşturmak. Toplanma alanlarındaki kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak. Kişilerin yakınlarıyla iletişim kurmalarını sağlamak. Enkaz altındaki vatandaşların; 'Enkaz altındayım' butonuna veya sesli asistana verilen 'Beni bul' komutuyla konumuna ulaşabiliyoruz. Yönetim paneline konumlar düşüyor, itfaiye ekipleri sahaya yönlendiriyor. Uygulama aracılığıyla depremzedenin telefonunda bir ses çaldırarak, enkaz altındaki depremzedeyi buluyoruz. Uygulamadaki gönüllü girişinden hem afet yardımı isteyip hem de gönüllü olabiliyorsunuz. Konum belirterek, ihtiyaç talebinde bulunabilirsiniz. Afet gönüllüsü arkadaşlar da uygulama üzerinden toplanma alanlarına ulaşabiliyor. Daha önceden aile bireyleri, uygulamaya eklenebiliyor. Deprem anında aile bireylerine, otomatik olarak konum gönderip, güvenli olduğunuzu bildirebiliyorsunuz" dedi.