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Koronavirüs tedbiri! Edirne Enez’de mesire alanları kapatıldı

 Koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne’nin Enez ilçesindeki mesire alanları kapatıldı.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Enez ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mesire alanlarının kapatılmasına karar verildi.

Enez Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “Koronavirüs bulaşının azaltılması amacıyla ilçemiz ve köylerimizde yer alan tüm mesire alanları geçici bir süreliğine kapatılmıştır” denildi.

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