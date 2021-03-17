Yavaş yürüyenlerin Covid-19'dan ölme riski 4 kat daha fazla

Yeni bir çalışma yavaş yürüyenlerin koronavirüsten ölme olasılığının neredeyse 4 kat, ağır Kovid-19'a yakalanma risklerinin de muhtemelen iki kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Yavaş yürüyen ve normal kilolu kişilerin, normal kilolu ve hızlı yürüyenlere kıyasla ağır Kovid-19 geçirme olasılığı neredeyse 2,5 kat, virüsten ölme olasılığıysa neredeyse 3,75 kat daha yüksek olabilir.

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International Journal of Obesity'de yayımlanan çalışma, orta yaşlı 312 bin 596 Birleşik Krallık Biobank katılımcısının vücut kitle endeksi (VKE) ve kendi bildirdikleri yürüme hızlarıyla, ağır Kovid-19 geçirme ve ölüm oranlarının göreli ilişkisini inceledi.

Saatte 4,8 km'den daha az hızla yürüyenler yavaş yürüyüşçü olarak kabul edilirken, saatte 4,8 ila 6,4 km arası sabit/ortalama hız, saatte 6,4 km'nin üstüyse tempolu yürüyüş kabul edildi.

Leicester Üniversitesi'nden araştırmayı yöneten, fiziksel aktivite, hareketsiz yaşam tarzı ve sağlık alanlarında çalışan profesör Tom Yates "Obezite ve kırılgan sağlığın Kovid-19 sonuçları için kilit risk faktörlerinden olduğunu zaten biliyoruz" dedi.

"Bu, yavaş yürüyenlerin kilodan bağımsız olarak ağır Kovid-19 etkisine yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteren ilk çalışma.

"Pandemi sağlık hizmetleri ve topluluklar üzerinde eşi görülmemiş baskılar oluşturmaya devam ederken, en fazla risk altındaki bireyleri tespit etmek ve onları korumak için önleyici tedbirler almak çok önemli."

Araştırma normal kilolu olup yavaş yürüyenlerin, obez olup hızlı yürüyenlere kıyasla ağır hastalık ve ölüm risklerinin daha yüksek olduğunu ileri sürüyor.

Ayrıca normal kilolu olup yavaş yürüyenlerde ve obez olup yavaş yürüyenlerde risk eşit derecede yüksekti.

Profesör Yates şunları ekledi: "Hızlı yürüyenlerin kardiyovasküler ve kalp sağlığının genel anlamda iyi olduğu görülüyor. Bu da onları viral enfeksiyon dahil dışsal stres etkenlerine karşı daha dayanıklı kılıyor. Öte yandan bu hipotezin henüz bulaşıcı hastalıklar için geçerliliği bulunmuyor.

"Büyük rutin veri tabanı çalışmaları obezite ve kırılgan sağlığın Kovid-19 sonuçlarıyla ilişkisini bildirirken, rutin klinik veri tabanlarında halihazırda fiziksel fonksiyon veya zindelik ölçümlerine ilişkin veri bulunmuyor.

"Bence süregelen halk sağlığı ve araştırma gözetimi çalışmaları, VKE'ye ek olarak kişilerin kendi bildirdiği yürüme hızları gibi basit fiziksel zindelik ölçümlerini de, nihayetinde hayat kurtaracak önleyici yöntemlerin iyileştirilmesini sağlayacak muhtemel Kovid-19 risk emareleri olarak çalışmalarına eklemeli.

Çalışma, Leicester Biyomedikal Araştırma Merkezi Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nden araştırmacılar tarafından düzenlendi.

Her ne kadar BK Biobank'ta katılımcıların kendi bildirdiği yürüme hızlarının kardiyorespiratuar uygunlukla ilişkili olduğu gösterilse de, araştırmacılar bu sonucun muhtemel raporlama taraflılığına tabi olduğunu söyleyerek çalışmalarının bazı sınırlılıklarına değindi.

Bu durum ve gözlemsel tasarım dikkate alındığında araştırma sonuçlarından kesin anlamda nedensel sonuçların çıkarılamayacağını belirttiler.