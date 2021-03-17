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Selahattin Demirtaş Atatürk'ün sözünü tiye aldı! Bir Kürt Jüpiter'e bedeldir...

HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Atatürk'ün "Bir Türk dünyaya bedeldir" sözüyle adeta dalga geçti. Demirtaş'ın bu hareketi sonrası HDP ile örtülü ittifak yapan CHP'nin tavrı merak ediliyor...

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Terör suçlarından giydiği hüküm nedeniyle Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski lideri Selahattin Demirtaş, hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyetine karşı tehditvari ifadeler kullanan Demirtaş, savunmasında Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü de tiye aldı.

"Bir kürt Jüpiter'e bedeldir filan...'' 
Selahattin Demirtaş, "Kürdüm, anavatanım Kürdistan’dır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bütün kimliklerimle barışığım. Öyle bir Kürt Jüpiter’e bedeldir filan da demiyorum. Ama siz milliyetçisiniz. Peki milletini sevmek bu mudur? Yanlış yaptınız, zarar verdiniz Türkiye’ye." ifadelerini kullandı.

'Bir Türk dünyaya bedeldir' sözünün hikayesi
Gazi Mustafa Kemal, Kastamonu ziyaretinde bir kışlayı ziyaretinde bir levhada "Bir Türk on düşmana bedeldir." yazdığını görür.

Yazıyı okuyunca kısa süre düşünen Atatürk, "Hayır, hayır" der ve "Bir Türk dünyaya bedeldir." ifadelerini kullanır.

Ardından Atatürk'ün bu sözleri birçok yere yazılır.

CHP'de taban rahatsız, tavan ittifak uğruna sessiz
Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleriyle Selahattin Demirtaş'ın dalga geçmesi, HDP ile ittifak içerisinde olan CHP tabanında rahatsızlığa neden oldu.

CHP'nin üst düzey isimlerinin Selahattin Demirtaş'a tepki gösterip gösteremeyeceği merak konusu oldu.

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