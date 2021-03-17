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Aydın İl Eğitim Müdürü "İstiklal Marşı kısık sesle ya da içten okunsun talimatı verdi' iddiası

AYDIN İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un, koronavirüs gerekçesiyle İstiklal Marşı'nın 'kısık sesle veya içten okunması talimatı verdiği' iddiası gündeme oturdu.

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Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisini gerekçe göstererek İstiklal Marşı'nın kısık sesle veya içten okunması talimatı verdiği mesajının, pazar günü WhatsApp üzerinden ilçe milli eğitim müdürlerine gönderildiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Sefa Uyar imzalı haberde yer alan iddiaya göre, söz konusu talimatın okul müdürleri grubunda da paylaşılmasının istendiği belirtildi.

"Söyletilmeme sürecini başlatan uygulamalar"

Olaya tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, "Bunlar, bir taraftan Andımız’ın kaldırılırken, bir taraftan da İstiklal Marşı’nın dahi yavaş yavaş söyletilmeme sürecini başlatan uygulamalar. Bunu da Kovid-19’u bahane ederek yapıyorlar. Bu, bir süre sonra ‘söylenmese de olur, çok da gerekli değil’ düşüncesinin topluma kabul ettirilmeye çalışmasının bir uygulaması" diye konuştu.

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