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Furkan Korkmaz'dan galibiyete büyük katkı

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 99-96 kazandıkları New York Knicks maçında 12 sayı kaydetti.

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Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, sahasında New York Knicks'i 99-96 mağlup ederken, karşılaşmada 23 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz, 12 sayı ve 3 ribauntluk performans sergiledi. Geride götürdüğü maçı son periyotta lehine çeviren 76ers'ta Tobias Harris 30 sayı, Seth Curry 20 sayı ile takımlarının galibiyetine katkıda bulunurken, Dwight Howard 11 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Cedi'nin formasını giydiği Cavaliers deplasmanda mağlup
Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 113-98 kaybettikleri Miami Heat maçında 8 sayı buldu.

Doğu Konferansı'nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, Miami Heat deplasmanında sahadan 113-98'lik mağlubiyetle ayrıldı. 

Cavaliers'ta Cedi Osman oyunda kaldığı 22 dakikada 8 sayı, 7 asist ve 3 ribaunt üretirken, Collin Sexton 21, JaVale McGee 16 sayıyla oynadı.

Heat'te Jimmy Butler 28 sayı, 12 ribaunt ile double-double yaparken, Kelly Olynyk 17, Tyler Herro 15 sayı üretti.

Sonuçlar
Boston Celtics-Utah Jazz: 109-117
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 113-98
Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 123-102
Houston Rockets-Atlanta Hawks: 107-119
Philadelphia 76ers-New York Knicks: 99-96
Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 125-124
Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 137-121

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